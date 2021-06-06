Тима Белорусских, Ваня Усович и Владимир Кузьмин выступили на пасхальном корпоративе в Самаре

Тимофей Морозов, больше известный как Тима Белорусских Фото: принтскрин видео.

Еще несколько лет песни в его исполнении звучали из каждой колонки, а сейчас, Тимофей Морозов, больше известный как Тима Белорусских, осужден за незаконный оборот наркотических средств. Чем сейчас живет некогда популярные певец, ждать ли фанатам коцентов, и почему врал про запрещенные вещества, Тимофей Морозов откровенно рассказал в интервью ютуб-блогу «вДудь». Интервью было опубликовано 3 июня и уже собрало почти 4,5 млн. просмотров. Во время разговора открылись и вовсе неожиданные моменты. Так, Тимофей Морозов заявил, что на пасху выступал на корпоративе в Самаре.

- Пригласили какие-то состоятельные люди. Пасха, просто встретились друзья и заказали Тиму Белорусских и Ваню Усовича, и еще там был Владимир Кузьмин Это не первый концерт за последнее время, - рассказал певец. - Играл все свои бэнгеры. Не знаю, можно ли было это делать с юридической точки зрения, но меня это не волнует. Суд потом решит. Я думаю, мы с этим разберемся, я не хочу себя ограничивать.

Также певец отметил, что он близок к тому, чтобы вновь проводить концерты. Напомним, Тимофея Морозова арестовали с наркотиками в кармане, долго расследовали дело и в итоге приговорили к двум годам ограничения свободы.

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