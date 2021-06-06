Появились предварительные сроки реконструкции улицы Липецкой в Самаре

Пока вместо дороги одни ямы Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На портале госзакупок региональный Минтрас ищет компанию, которая подготовит проект по реконструкции улицы Липецкой в Самаре. Данная улица проходит по территории бывшего завода имени Масленникова. Сейчас улица находится в максимально плачевном состоянии. Все же ей часто пользуются автомобилисты, чтобы объехать пробку на улице Ново-садовой. По предварительным данным на это выделят 76,3 млн рублей из областного бюджета.

Согласно данным технических документов, подрядчики получит финансирование двумя частями. В 2021 году - около 30 млн рублей, а затем в 2022-м — 46,3 млн. Все документы должны быть готовы не позднее 10 ноября 2022 года.

Напомним, информация о планах по реконструкции улицы Липецкой появилась в конце марта этого года. Предварительно планируется привести в порядок участок протяженностью 2,4 километра. Дорога будет четырехполосной с пятью светофорами. Кроме того, на данном участке планируют установить освещение, создать тротуары и велодорожки, а также озеленить прилегающую территорию.