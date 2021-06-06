Дома признали аварийными еще в 2012 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировском районе Самары планируют снести три ветхих дома. Администрация Самары объявила о поиске подрядчика для разработки плана сноса домов в границах улиц Металлистов, Енисейской, Советской и пр. Металлургов. Речь идет о доме 47 и 49 на ул. Металлистов и доме 24а на улице Металлургов.

Все три дома каркасно-засыпные, построены в 1951 году. Они были признаны аварийными еще в 2012 году. Жильцов должны были расселить в новые квартиры к сентябрю 2013 года. В каждом доме было по 8 жилых квартир.

Пока неизвестно, когда именно дома будут снесены. Аукцион по поиску проектировщика запланирован на 18 июня. Разработать проект снова предстоит конца июля, и просчитать его стоимость.