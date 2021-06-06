В Самаре на капот иномарки угодил пешеход-нарушитель

Мужчину доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь с 5 на 6 июня в Самаре помощь медиков понадобилась 20-летнему пешеходу. Мужчина переходил ночью дорогу в неположенном месте и угодил под колеса несущейся иномарки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло примерно в 00:50 в районе Фрунзенского моста. В это время 25-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», ехал по мостовому переходу «Фрунзенский» и в районе дома № 2 по улице Фрунзе допустил наезд на пешехода. В полиции отметили, что пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, однако в действиях водителя также усматриваются признаки нарушения, по предварительным данным он превысил скорость.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.