Дмитрий Азаров о "Крыльях Советов": "Нам необходимо делать ставку на местных воспитанников"

В этом году ФК "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА «Новости» рассказал о перспективах развития футбольного клуба «Крылья Советов». Дмитрий Азаров подчеркнул, что ставка должна быть на местных воспитанников и привел в пример баскетбольную команду «Самару», которая сегодня достигает впечатляющих результатов. Важную роль в этом играет подпитке основной команды талантливыми воспитанниками самарского баскетбола.

- Основа нашего баскетбольного клуба - это самарские воспитанники. Во всех лигах, в том числе юношеских, представлены самарские команды. И эта пирамида подпитывает главный клуб региона. В «Крыльях Советов» мы должны сделать то же самое, - заявил губернатор и напомнил, что в этом году самарские футболисты добились того же успеха, что и 17 лет назад - вышли в финал Кубка России. В этот раз достичь этого удалось без крупных финансовых займов, которые в нулевых, негативно сказались на экономическом положении клуба.

- Мы должны четко понимать стратегию клуба, он должен опираться на воспитанников самарского футбола, - подчеркнул губернатор. - Сейчас у нас есть команда, которая влюбила в себя всех болельщиков футбола, видевших ее. Очень важно эту команду сохранить. Мы работаем над этим, над тем, чтобы команда в нынешнем составе вошла в новый сезон. Отрадно, что абсолютное большинство ребят хотят остаться в "Крыльях". Для них клуб стал семьей. Надеемся, что с этой игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к этому есть.