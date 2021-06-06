Житель Тольятти прописал у себя иностранцев и теперь может отправиться в тюрьму

Квартира задержанного Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские нашли «резиновую квартиру». Местный житель 47-лет в апреле незаконно поставил на миграционный учет 7 иностранцев. Прописал их мужчина у себя в квартире, расположенной в Центральном районе Тольятти. При этом он совсем не собирался предоставлять гостям жилье. В ходе опроса мужчина пояснил, что был предупрежден полицейскими об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно решил прописать у себя гостей из-за рубежа. Сделал он это, конечно же, не из добрых побуждений, а корысти ради.

Мужчина свою вину признал в полном объеме и пояснил, что за данную услугу он получил денежное вознаграждение в сумме более 3000 рублей.

Теперь отделом дознания ОП №22 Управления МВД России по Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье - лишения свободы на срок до трех лет.