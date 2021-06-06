Архитектор Дмитрий Орлов представил эскиз речного вокзала в Самаре

Фото проекта с личной страницы Дмитрия Орлова в социальной сети Facebook (facebook.com/pochto)

Архитектор Дмитрий Орлов представил предложение по организации зоны причалов Самарского пассажирского речного порта. В проекте учтены требования транспортной безопасности. Согласно закону массовая посадка пассажиров на транспортные средства должна осуществляться из «чистых зон» - то есть после досмотра на контрольно-пропускном пункте. Архитектор почеркнул, что представленный проект точно не будет реализован, в нем авторы попытались найти сочетание безопасности и изящества.

- На самарском речном вокзале 6 причалов, каждый из которых имеет свою специализацию. Они рассредоточены на участке берега длинной почти в километр. Во время паводка речвокзал затапливается, поэтому 4 из 6-ти причалов имеют посадочные площадки на нескольких уровнях, для разных отметок разлива. Задача - провести людей на 4 причала в "чистой зоне" в период паводка.

Решение которые предложили авторы – мост.

Фото проекта с личной страницы Дмитрия Орлова в социальной сети Facebook (facebook.com/pochto)

- Забор смещается вниз на склон, набережная свободна, делается одно-два КПП (это по вкусу). Перемещение пассажиров происходит по мостику между причалами. Мостик кажется нам идеальной променадной и видовой площадкой.

Фото проекта с личной страницы Дмитрия Орлова в социальной сети Facebook (facebook.com/pochto)

Дмитрий Орлов отмечает, что у варианта с мостом есть существенный минус - мост и набережная на одном уровне, поэтому с берега гуляющие будут видеть не противоположный берег Волги, а мост. Изменить это можно пройдя досмотр и попав на мост.