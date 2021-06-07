В Самаре ожидается до +27 градусов тепла

В Самаре в ближайшие дни ожидается +25, +27 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие сутки в Самарской области ожидается +25, +27 градусов, сообщают в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, в понедельник, 7 июня, дождей не будет.

В первой половине месяца погоду в регионе будет определять периферия циклона, центр которого перемещается с юга Среднего Поволжья на Центральное Черноземье. В ближайшие несколько дней возможны осадки, которые в основном будут кратковременными.

В первой половине недели днем ожидается до +26 градусов, ночью будет +11, +16 градусов. Во вторник и среду возможны дожди.