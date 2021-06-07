Самарский депутат «Единой России» предложил изменить систему оплаты уборки мусора

На форуме "Экология" обсуждали, как улучшить систему сбора отходов

Депутат самарской губернской думы, координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Денис Волков предложил изменить систему оплату вывоза мусора и платить, исходя из фактически произведенных отходов. Такое предложение он озвучил во время стратегического форума «Экология».

Волков рассказал, что люди не согласны с оплатой по нормативу – по квадратным метрам жилья или числа прописанных. «Более правильным на наш взгляд, является оплата за фактически произведенный мусор», - сказал Волков.

По его мнению, подобная система расчета будет стимулировать граждан на раздельный сбор мусора.

Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, данный подход сложен для реализации, но является правильным. «Нужно выработать правильные критерии и правильные учетные технологии», - сказал Медведев.