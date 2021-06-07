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Происшествия7 июня 2021 9:46

Ночью на пожаре в жилом доме в Сызрани спасли мужчину

Пожар произошел в ночь на понедельник
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Ночью в Сызрани тушили пожар в квартире

Ночью в Сызрани тушили пожар в квартире

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области в ночь на понедельник, 7 июня, произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 3:03. На улице Декабристов в квартире жилого дома горели домашние вещи. На место по повышенному рангу вызова прибыли 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

В 3:24 пожар был ликвидирован. Пожарные спасли 38-летнего мужчину.

Сейчас выясняется, что стало причиной возгорания, оценивается причиненный ущерб.

Ранее произошел крупный пожар на скотном дворе в Узюково.