"Лучший отдых для меня – это обучение": чем живут самарские врачи

Камран Азизов - стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог клиники ЭДЕНТАЛЬ.

Камран Азизов - стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог клиники ЭДЕНТАЛЬ. Вопрос о выборе профессии перед ним, как и перед его братом, не стоял никогда: родители врачи, поэтому лечить людей для Азизовых - дело семейное.

- Я – прагматик, это значит, что на вещи смотрю трезво, полагаюсь лишь на свои силы и ничего не делаю наобум, - улыбается Камран Азизов. - Холодный ум всегда обгоняет горячее сердце.

В клинике ЭДЕНТАЛЬ стоматологи выполняют все виды имплантации и сложных хирургических операций – один только Камран за годы работы здесь установил более 1200 имплантатов.Врач признается, что лучший отдых для него – это обучение. В его копилке уже 29 сертификатов по хирургии и имплантологииот ведущих институтов России и зарубежья. Самое приятное в работе - когда пациенты рекомендуют меня своим родственникам и знакомым как отличного специалиста.И это не предел, потому что в жизни настоящего профессионала всегда есть место учебе. В преддверии Дня медицинского работника Камран Азизов стал участником конкурса «Медицина - это призвание». Проголосовать за врача можно странице конкурса.