В Сызрани обиженная женщина хотела «повесить» угон на возлюбленного

Полицейские выяснили, что машину у женщины не угоняли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 44-летней женщины за ложный донос на сожителя. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, местная жительница заявила, что ее сожитель угнал у нее автомобиль «Лада Гранта». Она рассказала, что после ссоры мужчина якобы забрал ключи ее машины и уехал. Когда полицейские пришли к мужчине, он рассказал другую версию.

Как выяснилось, на самом деле пара была в гостях, где они и поругались. Поскольку женщина до этого выпила алкогольные напитки, мужчина запретил ей ехать на машине. После этого, обиженная, она и заявила в полицию об угоне.

Теперь ей предстоит ответить по уголовному обвинению. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.