Ozon построит крупный логистический центр в Чапаевске

В Самарской области построят логистический центр Ozon

В Чапаевске Ozon построит крупный логистический центр. Соответствующее соглашение губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал с генеральным директором Ozon Александром Шульгиным во время Петербургского международного экономического форума.

Ozon инвестирует в проект более 4 млрд рублей, ожидается, что будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест.

Строительство будет проходить в несколько этапов, в 2022-м году введут в эксплуатацию первые блоки.

- Изначально был выбран другой регион для размещения фабрики по производству онлайн-заказов. Но в ходе нашей совместной работы, поиска эффективных решений удалось добиться результата для Самарской области, – сказал Дмитрий Азаров.