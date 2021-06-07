В Самарской области 65 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки нашли 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это самый низкий показатель по заражению с августа прошлого года. Всего в регионе с начала пандемии 65 271 человек заразился коронавирусом. Из них выздоровели 62 298 пациентов, в том числе, 63 - за прошедшие сутки.

В регионе 9 новых летальных случаев, всего умерли 2 032 заразившихся.

В целом по стране 9 429 новых заразившихся в 83-х регионах. С начала пандемии всего заразились порядка 5,2 млн человек.