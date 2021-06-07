Кроссовер Toyota перевернулся в Самарской области, двое пострадали

Два человека пострадали в столкновении кроссоверов. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе в воскресенье, 6 июня, произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, внедорожник КИА ехал по обочине и врезался в кроссовер "Тойота", который ехал навстречу и поворачивал налево.

В результат аварии пострадали два человека, которые находились в "Тойоте" - это девушка и парень. Водитель, 50-летняя женщина, не пострадала.

По факту случившегося проводится проверка, полицейские выясняют причины произошедшего.