Личный кабинет для потребителей электроэнергии СамГЭС набирает популярность практически во всех возрастных группах самарцев. Присоединяйтесь!

Статистика компании показывает, что около 60% из пользователей электронного личного кабинета – это женщины.

В 2020 году число подключений Личного кабинета потребителями электрической энергии в зоне работы энергосбытовой компании выросло на 47% по сравнению с 2019 годом. Статистика компании показывает, что около 60% из пользователей электронного личного кабинета – это женщины. Причем оплачивать счета и предавать показания они предпочитают с персональных компьютеров, а не со смартфонов. Интересно, что этот способ дистанционного взаимодействия с гарантирующим поставщиком энергии примерно одинаково популярен во всех возрастных группах потребителей, начиная с возраста 25 лет.

Главным преимуществом Личного кабинета АО «СамГЭС» является возможность оплаты электроэнергии без очередей и риска контактов с носителями болезнетворного вируса по дороге в офис энергосбытовой компании. Личный кабинет позволяет не только оплачивать электроэнергию, но и передавать показания прибора учета и владеть всей информацией по лицевому счету, не выходя из дома. Постоянный рост числа пользователей сервиса — это еще одно доказательство комфорта и простоты его использования.

Передавать показания прибора учета электроэнергии с 15 по 20 числа, и оплачивать электроэнергию до 25 числа каждого месяца можно как с помощью Личного кабинета на сайте samges.ru, так и с помощью мобильного приложения СамГЭС для смартфонов (доступно в Google Play и App Store).