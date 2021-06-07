В Самаре пришвартовался музей инженерных войск

Старт речному переходу был дан в Уфе

В Самаре в понедельник, 7 июня, у речного вокзала пришвартовался уникальный музей инженерных войск ЦВО. Об этом сообщили в пресс-службе центрального военного округа.

Музей размещается на 14-ти звеньях понтонных парков, его буксируют инженерные катера, которые поступили на вооружение в прошлом году.

Посещение музея бесплатное, там можно посмотреть современные образцы боевой техники, такие как роботы «Кобра» и «Скарабей». Эти роботы предназначены для обнаружения и снятия растяжек и подозрительных устройств, которые они могут обезвредить или переместить в безопасное место. Также представлено и раритетное вооружение.

Музей путешествует по рекам России и к 22 июня прибудет в Волгоградское водохранилище. Речной переход осуществляется в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны.