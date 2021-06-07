Самарской области помогут в строительстве автомагистрали "Центральная"

Обсуждение состоялось на ПМЭФ-2021 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В России собираются помогать реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Это готова делать "Единая Россия", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В списке объектов, которым будут помогать, значится и автомагистраль "Центральная" в Самарской области.

- "Единая Россия" обратилась к президенту с просьбой поддержать проекты на федеральном уровне. Глава государства одобрил эту идею и в послании предложил принципиально новый инструмент развития регионов, - сообщил Турчак.

Регионам уже посоветовали приступать к подготовке заявок, не дожидаясь официальной публикации порядка участия в программе. Партия готова оказать им всестороннюю помощь.

В частности, будут выдавать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года таких кредитов планируется выделить на общую сумму не менее 500 млрд рублей. В дальнейшем эта сумма не должна падать.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что кандидаты "Единой России" активно работают с населением и реагируют на запросы граждан. В частности, многих волнуют вопрос благоустройства территорий.

- Сегодня мы видим, как преображаются города и села. Какой колоссальный эффект имеет это для общества. Мы видим, что активность людей в голосовании, подчеркивает его значимость, их небезразличное отношение к городу, поселку, двору и улицы, - отметил глава региона.