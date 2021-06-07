Нуждающимся в газе семьям из Самарской области помогут в ближайшее время

Газ проведут бесплатно на все участки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На стратегической сессии "Инфраструктурные проекты в регионах - драйвер" роста на ПМЭФ-2021 представители "Единой России" обсуждали программу газификации. Напомним, что она подразумевает бесплатное подключение жителей всех муниципалитетов газу, а осуществить этот процесс поможет компания "Газпром межрегионгаз".

Как отметил депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов, губерния сейчас газифицирована более чем на 99 %. Но локальные проблемы еще остаются.

- Недавно я был в селе Елховка, которое входит в мой избирательный округ. Там я узнал о проблеме малоимущей семьи пенсионеров, которые до сих пор отапливают свой дом дровами. Денег на подключение его к газовой трубе у них нет. Уверен, что в ближайшее время эти и другие нуждающиеся люди смогут решить насущную проблему, - заявил Кислов.

Закон о бесплатном доведении газа до участков принят 1 июня. Проект реализуют в течение ближайших лет.