Изменилось расписание движения судов между Самарой и Винновкой

В Самаре изменилось расписание движения судов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 7 июня изменилось расписание движения судов от Самары до Винновки, а также до пристаней Средний Пляж, Нижний Пляж и Шелехметь. Об этом говорится в сообщении самарского пассажирского предприятия.

По новому расписанию, из Самары в Шелехметь суда отправляются ежедневно в 8:15, 13:00, 16:00 19:00, в Винновку - в 19:00.

Обратно из Винновки суда отправляются в 5:15, в Самару прибывают в 7:30. Из Шелехмети в Самару отправление в 6:15, 9:30, 14:15 и 17:15. С полным расписание можно ознакомиться по ссылке.