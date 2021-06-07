В Самарской филармонии состоялось открытие XI детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии

Юные таланты получили уникальную возможность выступить на одной сцене с мировыми звездами и набраться опыта в творческой работе

В Самарской государственной филармонии 5 июня 2021 года состоялось открытие XI детской музыкальной академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Абрамовича Башмета. Участников академии приветствовали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш и директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

- С 6 по 10 июня 2021 года академия будет проводить ежедневные мастер-классы, концерты, прослушивания и консультации. Для талантливых участников из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана будет уникальная возможность пополнить свой ученический багаж новыми знаниями и творческими задачами, - рассказали организаторы.

В этом году академия представила слушателям новую концепцию презентационного концерта. Впервые в нем принимали участие артисты прошлых лет, которые на сегодняшний день являются фактически выпускниками академии. Концерт с симфоническим оркестром прошел под управлением народного артиста России М.А. Щербакова.

Участники академии за последние десять лет поступили в столичные центральные музыкальные школы, колледжи и консерватории. Впечатляющее количество выпускников академии прочно заявили о себе в профессиональном обучении.

Министр культуры Самарской области пожелала участникам нового сезона яркой творческой работы. Напомним, данный проект реализуется при активной поддержке правительства и министерства культуры Самарского региона.

- Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии – это уникальный комплекс мероприятий для одаренных детей. Академия даёт юным талантам прекрасную возможность выступать на лучших концертных площадках Самарского региона вместе с мастерами мирового уровня, - отметила Татьяна Мрдуляш.