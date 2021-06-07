Многоэтажную застройку в Ленинском районе Самары поддержали

Самарцы не против высотной застройки в историческом центре города

В Самаре поддержали многоэтажную застройку в Ленинском районе. Такое решение приняли по итогам публичных слушаний, соответствующая документация размещена на сайте мэрии.

Обсуждалась территория в 18 тыс. кв. метров в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова.

Участники публичных слушаний высказались, что в целом стройка на том месте никому не помешает, а также высказались, что там находятся аварийные дома, в которых жить невозможно.

Было и отрицательное мнению относительно стройки. Одна из жительниц города рассказала, что как переводчик часто общается с иностранцами, которые, по ее словам, удивляются, увидев высотную застройку в историческом центре. Она отмечает, что подобные здания надо исключить из вариантов застройки в старой части города.