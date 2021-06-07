За посредничество во взяточничестве самарце заплатит крупный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец заплатит штраф в 1,5 млн рублей за посредничество в покупке прав. По данным следственного управления СК РФ по Самарской области, такой штраф ему назначил суд.

В сентябре прошлого года мужчина должен был передать в ГИБДД деньги за водительские права на легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы.

Кроме того, в МЧС он тоже должен был передать деньги за разрешение на управление маломерными судами. Всего на эти цели он получил 151 тысячу рублей. Обучение при этом те, кому предназначались права, проходить не собирались.

Мужчина в итоге был признан виновным в посредничестве во взяточничестве.