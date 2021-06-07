Жителю Самары грозит до 2 лет тюрьмы за ловлю рыбы 100-метровыми сетями на озере Гатное

Участковые во время вечернего дежурства поймали браконьера с рыболовными сетями Фото: ГУ МВД по Самарской области

Участковые Куйбышевского района пресекли незаконный вылов биологических ресурсов на озере Гатное. У 61-летнего местного жителя были изъяты около 100 метров рыболовных сетей и резиновая лодка.

- В ходе опроса мужчина не стал отрицать своей вины. Незаконно выловленная рыба была возвращена в естественную среду обитания, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ранее не судимому рыбаку теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Полицейские напоминают об административной и уголовной ответственности за незаконную рыбалку. Если вы стали свидетелями браконьерства - необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить информацию по телефону 112.