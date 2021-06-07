В Самарской области 65 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки нашли в областной столице, где заболели 38 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе 65 новых случаев. Помимо Самары, заразившихся нашли в Тольятти (12), Сызрани (7), Октябрьске (4), Сергиевском (3) и Шигонском районах (1).

За сутки в регионе 9 новых смертельных случаев. Умерли семь женщин в возрасте от 44-х до 97-ми лет, а также двое мужчин 42-х и 62-х лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 65 271 человек, из которых выздоровели 62 298, умерли 2 032 человека.