Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков продолжит карьеру в чемпионате Чехии

Голенков родился в Самаре, он воспитанник местного футбола. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Форвард «Крыльев Советов» и воспитанник самарского футбола Егор Голенков продолжит карьеру за границей. У футболиста есть два предложения от клубов из чемпионата Чехии, Голенков планирует перейти в один из них.

- Это клубы Первой лиги. Скоро полечу на медосмотр, после этого все станет ясно. Что за клубы? Пока не могу сказать, - сказал Егор Голенков в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Форвард отметил, что «Крылья» делали ему предложение, однако он решил продолжить карьеру в Европе. Также Голенков подтвердил предложение от «Ростова», однако южане не договорились с «Крыльями» о переходе.