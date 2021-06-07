В Самарской области за выходные поймали 72 нетрезвых водителя

За выходные было зарегистрировано почти 3 тысячи нарушений ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия, направленные на выявления нарушений ПДД на дорогах. Так, по итогам рейды было выявлено около 2900 различных нарушений в области дорожного движения.

- С пятницы по воскресенье в регионе были выявлены 72 нетрезвых автомобилистов, 32 человека управляли автомобилем, будучи лишенными водительских прав, более 430 водителей управляли «тонированными» автомобилями, 280 автолюбителей проигнорировали ремни безопасности, в 66 случаях дети перевозились в машине с нарушениями правил перевозки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают самарских автолюбителей не терять бдительности и соблюдать правила дорожного движения. Профилактические рейды в выходные дни будут продолжаться каждую неделю.