В здоровом теле здоровый дух: пенсионеров Самары обучат гимнастике ушу

Занятия ушу пройдут в трех парках города.

В июне в парках Самары пройдут бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой ушу и физкультурой для пенсионеров. Занятия для людей «старшего поколения» будут проводиться на свежем воздухе, пенсионеры смогут укрепить свое здоровье и развеяться.

- Занятия проходят в онлайн-формате через Zoom и на общественных пространствах, - сообщает администрация Самары.

Обучение гимнастике ушу будет проводиться в трех парках Самары: в Струковском, Загородном и парке Победы.

Расписание занятий:

Струковский парк

Вторник, четверг 11:00-12:30

Запись: Роговой Сергей, 8-917-951-63-88

Понедельник, среда 10:00-11:30

Запись: Звягинцева Светлана, 8-917-147-48-09

Загородный парк

Среда, суббота 8:00-9:30

Запись: Федотов Даниил, 8-927-024-27-54

Парк Победы

Вторник, среда 8:00-9:30

Запись: Старостина Наталья, 8-917-148-12-62