В здоровом теле здоровый дух: пенсионеров Самары обучат гимнастике ушу

Занятия ушу пройдут в трех парках города.
В июне в парках Самары пройдут бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой ушу и физкультурой для пенсионеров. Занятия для людей «старшего поколения» будут проводиться на свежем воздухе, пенсионеры смогут укрепить свое здоровье и развеяться.
- Занятия проходят в онлайн-формате через Zoom и на общественных пространствах, - сообщает администрация Самары.
Обучение гимнастике ушу будет проводиться в трех парках Самары: в Струковском, Загородном и парке Победы.
Расписание занятий:
Струковский парк
Вторник, четверг 11:00-12:30
Запись: Роговой Сергей, 8-917-951-63-88
Понедельник, среда 10:00-11:30
Запись: Звягинцева Светлана, 8-917-147-48-09
Загородный парк
Среда, суббота 8:00-9:30
Запись: Федотов Даниил, 8-927-024-27-54
Парк Победы
Вторник, среда 8:00-9:30
Запись: Старостина Наталья, 8-917-148-12-62