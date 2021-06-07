В Самарской области жители 147 новостроек получат первые квитанции за капитальный ремонт

Собственникам квартир в новостройках пришлют квитанции за май Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Фонда капитального ремонта Самарской области сообщили о включении в региональную программу 147 многоквартирных домов. Таким образом, собственники квартир получат первые квитанции на оплату взносов за май 2021 года.

- Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах возникает по истечении одного года с даты их включения в региональную программу капитального ремонта, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В список многоквартирных домов, где собственники получат первые квитанции, вошли объекты в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Кинеле, а также в муниципальных районах Алексеевский, Борский, Кинельский, Красноярский и Ставропольский.

С полным перечнем МКД можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области.