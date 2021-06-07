В Куйбышевском и Железнодорожном районах Самары улучшат качество воды

Качество воды улучшится к 2025 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовано постановление, которое дает разрешение на подготовку документации по планировке и межеванию территории под будущие инженерные коммуникации. В документе сказано, что ресурсоснабжающая организация до 2025 года должна построить два водовода в Куйбышевском и Железнодорожном районах Самары.

- Водоводы будут протянуты от пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. Общая площадь проектируемого участка – 67,3 га, - сказано в опубликованном постановлении администрации.

Общая протяженность двух водоводов составит около 11 км. Инженеры должны в течение 12 месяцев предоставить разработанный проект межевания территории, а также необходимо выявить всевозможные гидрометеорологические явления, которые могут препятствовать строительству. К таким явлениям относятся затопления, размыв берегов и донные эрозии.

Ресурсники должны завершить работы на объекте не позднее 2025 года. На реализацию проекта было заложено 2 миллиона рублей из городского бюджета. После укладки новых водоводов, местные жители будут обеспечены более качественной водой.