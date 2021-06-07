Самарская область заняла 8 место в инвестрейтинге АСИ

Работу Самарской области оценили на ПМЭФ-2021

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021 озвучили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Самарская область за год поднялась на 14 позиций и заняла 8 место в общем рейтинге регионов.

- Приоритетом работы министерства экономического развития и инвестиций является создание комфортных условий для бизнес-сообщества, постоянное совершенствование инвестиционной инфраструктуры, сопровождение проектов российских и зарубежных партнеров. Мы благодарны предпринимателям за высокую оценку слаженной работы нашего региона, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Самарская область поддерживает высокий интерес предпринимателей. В настоящее время на территории региона развивается Особая экономическая зона «Тольятти», которая входит в тройку лучший инвестплощадок страны. Кроме того, в технопарке «Жигулевская долина» успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Также активно привлекаются инвесторы на территории опережающего социально-экономического развития и в индустриальных парках.

- В этом году вместе с инвесторами мы запустим самый большой в России завод по производству металлических дверей «Феррони-Тольятти» и крупный логистический центр «Почты России», - рассказал Дмитрий Богданов.