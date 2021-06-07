В самарском аэропорту самолет встретили гигантскими водяными воротами из пожарных машин

Вот таким необычным образом встретили самолет в аэропорту Курумоч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 июня в самарском аэропорту Курумоч самолет встретили гигантскими «водяными воротами» - аркой из гидрантов пожарных машин. Таким образом здесь традиционно отмечают первый рейс на каждом новом направлении или пополнение списка работающих в аэропорту авиакомпаний.

7 июня поводом для торжественной встречи стало открытие авиакомпанией NordStar рейсов из Самары в Геленджик. Boeing-747 прилетел в Самару из Норильска, выгрузил пассажиров и забрал новых – чтобы лететь дальше на юг.

Две пожарные машины заранее встали по бокам взлетно-посадочной полосы. Расстояние выбрали безопасное, с учетом 35-метрового размаха крыльев самолета. – в 50 метрах друг от друга. Едва воздушное судно подъехало к ним, из гидрантов вырвались столбы воды, образовав настоящую арку высотой более 20 метров.

- Подобные события случаются в аэропорту нечасто,- рассказал журналисту «КП-Самара» начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Курумоч Иван Толстов. – В последний раз до этого мы делали подобные арки в 2018 году, когда проходил чемпионат мира по футболу и в Самару слетались болельщики со всего мира.