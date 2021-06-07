Альпинист из Самары сорвался с горы Эльбрус с высоты почти 5 тысяч метров

Сейчас ведутся поиски пострадавшего Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике

Двое жителей Самары 7 июня 2021 года восходили на гору Эльбрус на Кавказе. Около 17:00 в местную службу спасения поступило сообщение, что один из туристов сорвался вниз с высоты 4900 метров.

- Зарегистрированная группа из Самары попросила о помощи. По предварительным данным, один из альпинистов сорвался в расщелину, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

К месту ЧП были направлены спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России. В настоящее время 7 спасателей ведут поиск пострадавшего. Информации о его состоянии на данный момент нет.