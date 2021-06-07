Ветеран поблагодарил жителей Самарской области за то, что помогли найти могилу его брата

Долгое время ветеран не знал, где захоронен его родной брат

22 июня исполняется ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Сегодня в Кинельском районе Самарской области прошел митинг в память о погибших героях.

Самарская область свято чтит память погибших. Сегодня почетным гостем на мероприятии стал ветеран ВОВ, защитник Ленинграда Абрам Израилевич Миркин. Долгое время он не знал, где похоронен его родной брат и, благодаря усилиям поисковиков местной общеобразовательной школы и администрации сельского поселения, стали известны некоторые имена захороненных в кинельской земле. В их числе родной брат Абрама Израилевича - Моисей Израилевич Миркин, погибший 3 ноября 1942 года.

По рассказам ветерана, в глубоком тылу под Сосновкой в годы войны базировался секретный аэродром, на котором испытывались советские штурмовики Ил-2. Брат Моисей после тяжёлого ранения прибыл служить летчиком-истребителем именно в Кинельский район.

- Наша задача помнить и передать нашим потокам память о тех страшных годах Великой Отечественной войны. Я очень рад, что благодаря поисковой деятельности школьников, волонтеров, удалось установить некоторые имена. Это яркий пример патриотического воспитания, уверен, что эти ребята вырастут настоящими патриотами своей страны, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.