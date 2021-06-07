Три красавицы из Самары прошли в полуфинал конкурса «Мисс офис – 2021»

Девушки будут представлять наш регион на конкурсе красоты Фото:missoffice.org

В Самаре состоялся первый этап кастинга на конкурс «Мисс офис – 2021». В полуфинал прошли три девушки, которые будут представлять наш регион на международном конкурсе красоты.

За главный приз – титул «Мисс офис – 2021» и денежное вознаграждение в 2 миллиона рублей будут бороться ведущий специалист Министерства культуры Самарской области Мария Герасимова, юрисконсульт АО «Россельхозбанк» Алена Ванюшина и администратор отдела медицинского обеспечения ООО «Нова» Александра Душаева.

В ежегодном Международном конкурсе красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья принимают участие девушки в возрасте 20-35 лет. Участницы будут бороться за главный приз – 2 миллиона рублей. Кроме того в финале будут разыгрываться путешествия, гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.