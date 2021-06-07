10 июня выберут цветовое решение для окраски забора Самарской ГРЭС

Безликую стену ГРЭС в скором времени преобразят

10 июня 2021 года в Самаре завершится голосование по проекту «Общее решение». Жители города выбирают любимый цвет среди 20 предложенных, чтобы в дальнейшем раскрасить забор старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС.

- Почти полторы тысячи жителей и гостей областной столицы отдали свой голос за арт-проект, реализуемый при поддержке компании «Т Плюс» на фестивале «ВолгаФест-2021». Сейчас остается определить цветовую гамму, - рассказали организаторы проекта.

Количество полос и их ширина будут зависеть от количества проголосовавших и их предпочтений. В настоящее время в Топ-5 вошли «Рыбная лазурь», «Ночной волжский», «Пляжный», «Пурпурный на дне» и «Вечерний Струковский». Однако есть еще время изменить лидирующую гамму, оставив свой голос на сайте artreshenie.ru.

После того как цвета будут выбраны, любой желающий с 12 по 20 июня сможет стать волонтером и начать раскрашивать стену Самарской ГРЭС.