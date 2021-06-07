В жутком ДТП под Самарой погибла 19-летняя девушка

Автомобиль превратился в груду металла Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области на трассе Самара – Большая Черниговка произошла страшная авария, в которой погибла молодая девушка. Очевидцы сообщили, что ей было всего 19 лет.

По предварительным данным полицейских, водитель на автомобиле «Дэу» не пропустил Ладу Приору при повороте налево. Отечественный автомобиль, который двигался по главной, от удара опрокинулся в кювет, где несколько раз перевернулся.

- В результате аварии погибла пассажирка Лады, водителя госпитализировали в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Очевидцы сообщают, что в автомобиле находилась влюбленная пара. В комментариях под постом в социальных сетях местные жители выражают соболезнования семье и друзьям погибшей девушки.