В Самаре ожидаются дожди

В Самаре могут пройти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидаются дожди, сообщили в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха в дневные часы в предстоящие дни составит +22, +27 градусов, во вторник, 8 июня, ожидается до +28 градусов.

Ночью будет от +12 до +17 градусов. Ветер ожидается северо-восточный от 6 м/с до 11 м/с.

Сейчас погоду в Самарской области формирует малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В связи с этим в регионе погода неустойчива, с дождями, грозами и порывистым ветром.