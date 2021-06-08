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Общество8 июня 2021 6:33

В Самаре ожидаются дожди

В ближайшие дни в регионе будет +22, +28 градусов
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре могут пройти дожди

В Самаре могут пройти дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидаются дожди, сообщили в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха в дневные часы в предстоящие дни составит +22, +27 градусов, во вторник, 8 июня, ожидается до +28 градусов.

Ночью будет от +12 до +17 градусов. Ветер ожидается северо-восточный от 6 м/с до 11 м/с.

Сейчас погоду в Самарской области формирует малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В связи с этим в регионе погода неустойчива, с дождями, грозами и порывистым ветром.