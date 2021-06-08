Внедорожник сбил 10-летнюю девочку в Самарской области

В Октябрьске машина сбила 10-летнюю девочку. Фото - прокуратура Самарской области

В городе Октябрьск Самарской области внедорожник Chevrolet Niva сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла в понедельник, 7 июня. Как выяснилось, девочка примерно в 8 утра перебегала дорогу на оживленной улице. Пешеходного перехода в том месте не было.

Водитель на "Ниве" сбил ребенка, после чего девочку с травмами отвезли в больницу.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Выясняется, почему девочка выбежала на дорогу и оцениваются действия водителя.