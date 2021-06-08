В Сызрани девушке грозит шесть лет тюрьмы за кражу с банковской карты 9 тысяч рублей

Девушка в Сызрани украла банковскую карта и растратила имеющиеся на ней деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить 18-летнюю девушку за кражу денег с банковской карты, ей грозит до шести лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Как выяснилось, девушка ехала в электричке и увидела, что один из пассажиров забыл свои вещи, когда выходил. Забрав их, подозреваемая нашла в вещах банковскую карту и сразу отправилась в магазины тратить деньги.

Владелец карты заметил потерю, когда ему начали приходить sms-сообщения о списании средств с его счета. Всего девушка успела потратить 9 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, а подозреваемую задержали. Девушке предстоит ответить сразу по двум уголовным статьям - кража и мошенничество с использованием электронных средств платежа.