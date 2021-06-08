У тольяттинца арестовали Мазду 6 за долги по штрафам на 166 тысяч рублей

Сотрудники ГИБДД выявили должника совместно с судебными приставами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти у автовладельца арестовали автомобиль Мазда 6 из-за неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в управлении ФССП по Самарской области.

Мужчина накопил штрафов на 166 тысяч рублей, нарушив правила 116 раз. Оплачивать их он не торопился, поэтому приставы арестовали его имущество - машину.

Во время совместного рейда с ГИБДД нарушителя выявили и предложили с помощью терминала на месте погасить задолженность. Мужчина отказался, после чего машину изъяли.

Узнав, что если задолженность не погасить, автомобиль продадут за долги, он нашел необходимую сумму и полностью оплатил штрафы.