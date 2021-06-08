В Чапаевске ищут мужчину с татуировкой

Мужчина ушел из дома в конце апреля и до настоящего времени не вернулся

В Чапаевске ищут без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Алексей Харитонов 28 апреля около 8 утра ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Мужчина является уроженцем Оренбургской области.

Он был одет в темный спортивный костюм, темные ботинки, серую кофту и кепку. Ростом он примерно 170 см, на правом предплечье у него татуировка в виде узора.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 8(84639)2-28-55, 8-987-909-32-29 или 112.