С 11 июня в Самаре перекроют улицы Мориса Тореза и Авроры

Из-за ремонта теплотрассы в Самаре перекроют движение на нескольких улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на этой неделе из-за ремонта теплотрасс перекроют две улицы. Об этом сообщает городская администрация.

С 11 июня закроют движение на перекрестке улиц Мяги и Мориса Тореза, а также на пересечении Печерской и Авроры.

Перекресток Мяги и Мориса Тореза в мэрии предлагают объезжать по Партизанской, Гагарина, Революционной, Волгина и Аэродромной.

Перекрытия на Печерской и Авроры можно объехать по Гагарина, Революционной, Советской Армии, Карбышева, Антонова-Овсеенко и Гаражной.

На время ограничений, которые продлятся до 15 июня, изменится схема движения некоторых маршрутов автобусов. Автобусы под номерами 21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215 поедут в оба направления по Дыбенко, Революционной, Гагарина, а затем – по своим маршрутам.

Автобус № 35 поедет по Дыбенко, Революционной, Аэродромной и Авроре, а далее – по обычному маршруту. Автобусы 56 и 99 в оба направления поедут по улицам Дыбенко, Революционной и Гагарина, а затем – по привычному маршруту.