В Управленческом "девятка" заехала под погрузчик, пострадал водитель

"Девятка" заехала под погрузчик в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в поселке Управленческий произошло ДТП с участием легковушки ВАЗ-2109 и погрузчиком. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером в понедельник, 7 июня. 43-летний водитель "девятки" сзади врезался в погрузчик. Удар оказался такой силы, которой хватило, чтобы погрузчик буквально "запрыгнул" на легковушку.

В результате аварии пострадал водитель легковушки, его с травмами отвезли в больницу.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля в момент аварии был трезвым.