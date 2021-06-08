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Происшествия8 июня 2021 10:35

В Управленческом "девятка" заехала под погрузчик, пострадал водитель

Пострадавшего с травмами увезли в больницу
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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"Девятка" заехала под погрузчик в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

"Девятка" заехала под погрузчик в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в поселке Управленческий произошло ДТП с участием легковушки ВАЗ-2109 и погрузчиком. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла вечером в понедельник, 7 июня. 43-летний водитель "девятки" сзади врезался в погрузчик. Удар оказался такой силы, которой хватило, чтобы погрузчик буквально "запрыгнул" на легковушку.

В результате аварии пострадал водитель легковушки, его с травмами отвезли в больницу.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля в момент аварии был трезвым.