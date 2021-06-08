НТК виртуальная, идеи – реальные: молодые нефтяники защитили проекты в режиме онлайн

Онлайн-формат НТК позволил привлечь к диалогу больше иногородних экспертов отрасли. Фото АО «КНПЗ».

Ответственным за организацию и проведение кустовой научно-технической конференции в блоке «Нефтепереработка и нефтехимия» во второй раз стал Куйбышевский НПЗ. В этом году в ней приняли участие более 200 человек из 20 дочерних обществ Компании. Молодые специалисты представили на суд жюри 173 проекта в девяти секциях, отражающих важнейшие бизнес-процессы нефтеперерабатывающей отрасли.

Конференция проходила в течение пяти насыщенных дней. Молодые специалисты не только защищали свои проекты, но и участвовали в мастер-классах, семинарах, общались с экспертами отрасли. Для удобства участников конференции было разработано мобильное приложение с личными кабинетами, расписанием, чатами, трансляциями, пуш-уведомлениями о мероприятиях. За организаторскими заботами молодежь Куйбышевского НПЗ не забыла и об основной цели мероприятия: самарские нефтепереработчики представили на КНТК 16 проектов, из которых четыре заняли призовые места и три отмечены номинациями.

Призерам и победителям предстоит еще немало потрудиться и поволноваться: впереди у них самый ответственный завершающий этап – Межрегиональная научно-техническая конференция, которая тоже пройдет в дистанционном формате.