Электронный гербарий Самарского университета станет частью базы биоразнообразия планеты

Специалисты сканируют образцы растений

Электронный гербарий, представляющий собой виртуальную копию крупнейшей коллекции растений Волго-Уральского региона, разместит в сети Самарский национальный исследовательский университет имени Королева.

До конца года будет создан интернет-портал, где и разместят фонды гербария. Сейчас специалисты занимаются оцифровкой коллекции, которая собиралась более 50-ти лет. Всего насчитывается более 35 тысяч листов, около 2 тысяч растений.

На интернет-портале разместят сканированное изображение каждого листа – картинка столь детальна, что видна каждая ворсинка. Изображение планируют дополнить фотографиями растений с описаниями. Кроме того, специалисты укажут точные геоданные, где произрастает тот или иной образец.

Электронный гербарий станет частью глобальной электронной базы биоразнообразия Земли. Гербарий самарского университета уже зарегистрирован в электронном каталоге, в котором представлены порядка 390 млн образцов растений.