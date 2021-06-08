В Самаре перенесут остановку "Метро Безымянка"

Остановку вернули на прошлое место Фото: скриншот

9 июня остановка "Метро Безымянка" в Самаре обретет новое место. Ее вернут на улицу Победы, 93 Д, где она находилась раньше.

- Остановка начнет работать на прежнем месте у сквера Авиаконструкторов. Работающая сегодня последний день остановка, расположенная у 95-го дома по Победе, будет закрыта, - отмечают в департаменте транспорта.

Остановочный пункт к дому № 95 перенесли летом 2020 года. Власти объяснили это тем, что он не может находиться на перекрестке. Но теперь ситуация разрешилась. Все перевозчики уже поставлены в известность.