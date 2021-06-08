В Самарской области 64 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 64 человека. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе 65 335 человек заразились коронавирусом. Из них выздоровели 62 359, в том числе, 61 - за прошедшие сутки. В последние два дня фиксируются самые низкие показатели с августа прошлого года.

В регионе 9 новых смертельных случаев, всего с коронавирусом не справился 2 041 человек.

В целом по стране за сутки 9 977 новых случаев заражения в 84-х регионах страны. Всего с начала пандемии заболели порядка 5,2 млн человек.