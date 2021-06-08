В Тольятти малолетки толпой напали на прохожего

Полицейские среагировали быстро и первые подозреваемые уже задержаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий возвращался домой 4 июня около полуночи. Идти было недалеко, так что молодой человек решил пройтись пешком. Это решение было ошибкой.

Около дома №64 по ул.70 лет Октября дорогу ему преградили малолетки – парней было трое, от них ощутимо пахло спиртным.

Дальше события развивались по стандартной схеме гоп-стопа: Дмитрия избили, после чего отобрали у него все мало-мальски ценное: Iphone с оригинальной зарядкой, часы Apple Watch, наушники Air pods, электронную сигарету и наличку – 500 рублей. Общий ущерб, по словам пострадавшего, "тянет" на 98 тысяч рублей.

Оклемавшись, Дмитрий обратился в полицию, там сумел вспомнить, что парни обращались друг к другу по именам. Так стражи порядка узнали, что искать нужно Олега, Кирилла и Давида. Дальнейшее оказалось делом техники. Двое подозреваемых были задержаны через пару дней. Они жили по соседству от своей жертвы. Кирилл оказался старым знакомым тольяттинских полицейских – парнишке 17 лет, но он уже стоит на учете в ПДН. Олег – совершеннолетний, работает разнорабочим на близлежащей стройке, пока не судим. Дело осталось за малым – найти Давида.

Благодаря скорости реакции стражей порядка у юных гоп-стопщиков удалось изъять часть похищенного, в том числе смартфон и часы. Куда делась остальная «добыча», паренькам придется рассказывать уже в рамках расследования уголовного дела по статье «Грабеж».