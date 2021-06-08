Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2021 12:03

Сотрудники Росгвардии спасли истекающего кровью мужчину в поселке Стройкерамика

Подозреваемого задержали на месте преступления
Анастасия ЛЕСОВАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Росгвардейцы были на патрулировании, когда заметили преступление.

Росгвардейцы были на патрулировании, когда заметили преступление.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В парке поселка Стройкерамика Волжского района группа людей ранила мужчину ножом в шею. Происшествие увидел экипаж Росгвардии, который вечером находился на патрулировании. Стражи порядка бросились к истекающему кровью мужчине и оказали ему помощь, а также вызвали полицию и медиков.

- В процессе общения с остальными участниками событий росгвардейцы выяснили, что ножевое ранение пострадавшему нанес один из них. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Подозреваемый - житель поселка Стройкерамика 1960 года рождения. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».