Сотрудники Росгвардии спасли истекающего кровью мужчину в поселке Стройкерамика

Росгвардейцы были на патрулировании, когда заметили преступление. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В парке поселка Стройкерамика Волжского района группа людей ранила мужчину ножом в шею. Происшествие увидел экипаж Росгвардии, который вечером находился на патрулировании. Стражи порядка бросились к истекающему кровью мужчине и оказали ему помощь, а также вызвали полицию и медиков.

- В процессе общения с остальными участниками событий росгвардейцы выяснили, что ножевое ранение пострадавшему нанес один из них. Сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого злоумышленника, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

Подозреваемый - житель поселка Стройкерамика 1960 года рождения. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».